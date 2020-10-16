Євген Плужник – Ніч... а човен – як срібний птах!: текст, аналіз та історія вірша

Вірш "Ніч... а човен – як срібний птах!" авторства Євгена Плужника – один з найкращих прикладів філософської лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз поезії "Ніч... а човен – як срібний птах!".

Вірш "Ніч... а човен – як срібний птах!" зі збірки письменника Євгена Плужника (псевдонім – Кантемирянин) "Рівновага".

"Ніч... а човен – як срібний птах!" – це один з найвідоміших віршів Євгена Плужника. А поета вважають одним з кращих представників українського культурного середовища XX століття.

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Євген Плужник – Ніч... а човен – як срібний птах! Текст вірша

Ніч... а човен – як срібний птах!..

(Що слова, коли серце повне!)

...Не спіши, не лети по сяйних світах,

Мій малий ненадійний човне!

І над нами, й під нами горять світи...

І внизу, і вгорі глибини...

О, який же прекрасний ти,

Світе єдиний!

"Ніч... а човен – як срібний птах!" – слухайте вірш Євгена Плужника у виконанні диктора:

Історія написання вірша "Ніч... а човен – як срібний птах!"

Євген Плужник з 1923 року працював перекладачем у редакціях, а вечорами продовжував самоосвіту й писав вірші. Вірш "Ніч... а човен – як срібний птах!" увійшов до збірки поезій "Рівновага", яку автор закінчив у 1933 році. На цей час поет вже хворіє на туберкульоз. Євген Плужник не застав цю збірку опублікованою. Поет помер у 1936 році, а збірку опублікували в Аугсбурзі у 1948 році. В Україні збірка з'явилася ще пізніше – у 1966 році.

Це мариністично-символічна поетична мініатюра, сповнена неоромантичного світовідчування. Вона нагадує симфонію, у якій почуття ліричного героя й морські краєвиди зливаються в один візерунок, характеризують макрокосмос і мікрокосмос душі ліричного героя, його бунтівливу вдачу. Водночас морська стихія є втіленням вічності, що підносить душу людини до космічних вершин, до абсолюту світла.

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Аналіз вірша "Ніч... а човен – як срібний птах!" Євгена Плужника

До вашої уваги короткий аналіз поезії:

Рід : лірика (філософська)

: лірика (філософська) Жанр : класична любовна елегія

: класична любовна елегія Тема : човен – як символ піднесеної душі ліричного героя, його романтичної мрійливості та закоханості в навколишній світ

: човен – як символ піднесеної душі ліричного героя, його романтичної мрійливості та закоханості в навколишній світ Головна думка : світ такий глибокий і незбагненний, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити

: світ такий глибокий і незбагненний, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити Ідея : показ глибини та незбагненності світу

: показ глибини та незбагненності світу Римування: перехресне

Художні засоби:

Епітети : срібний птах, ненадійний човне

: срібний птах, ненадійний човне Порівняння : човен – як срібний птах

: човен – як срібний птах Апогей : І над нами, й під нами горять світи. І внизу, і в горі глибини

: І над нами, й під нами горять світи. І внизу, і в горі глибини Звертання: Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!

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