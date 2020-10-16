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Євген Плужник – Ніч... а човен – як срібний птах!: текст, аналіз та історія вірша
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Вірш "Ніч... а човен – як срібний птах!" авторства Євгена Плужника – один з найкращих прикладів філософської лірики. Дивіться відео, як потрібно декламувати цей вірш. Також до вашої уваги текст та аналіз поезії "Ніч... а човен – як срібний птах!".
Вірш "Ніч... а човен – як срібний птах!" зі збірки письменника Євгена Плужника (псевдонім – Кантемирянин) "Рівновага".
"Ніч... а човен – як срібний птах!" – це один з найвідоміших віршів Євгена Плужника. А поета вважають одним з кращих представників українського культурного середовища XX століття.
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Євген Плужник – Ніч... а човен – як срібний птах! Текст вірша
Ніч... а човен – як срібний птах!..
(Що слова, коли серце повне!)
...Не спіши, не лети по сяйних світах,
Мій малий ненадійний човне!
І над нами, й під нами горять світи...
І внизу, і вгорі глибини...
О, який же прекрасний ти,
Світе єдиний!
"Ніч... а човен – як срібний птах!" – слухайте вірш Євгена Плужника у виконанні диктора:
Історія написання вірша "Ніч... а човен – як срібний птах!"
Євген Плужник з 1923 року працював перекладачем у редакціях, а вечорами продовжував самоосвіту й писав вірші. Вірш "Ніч... а човен – як срібний птах!" увійшов до збірки поезій "Рівновага", яку автор закінчив у 1933 році. На цей час поет вже хворіє на туберкульоз. Євген Плужник не застав цю збірку опублікованою. Поет помер у 1936 році, а збірку опублікували в Аугсбурзі у 1948 році. В Україні збірка з'явилася ще пізніше – у 1966 році.
Це мариністично-символічна поетична мініатюра, сповнена неоромантичного світовідчування. Вона нагадує симфонію, у якій почуття ліричного героя й морські краєвиди зливаються в один візерунок, характеризують макрокосмос і мікрокосмос душі ліричного героя, його бунтівливу вдачу. Водночас морська стихія є втіленням вічності, що підносить душу людини до космічних вершин, до абсолюту світла.
Аналіз вірша "Ніч... а човен – як срібний птах!" Євгена Плужника
До вашої уваги короткий аналіз поезії:
- Рід: лірика (філософська)
- Жанр: класична любовна елегія
- Тема: човен – як символ піднесеної душі ліричного героя, його романтичної мрійливості та закоханості в навколишній світ
- Головна думка: світ такий глибокий і незбагненний, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити
- Ідея: показ глибини та незбагненності світу
- Римування: перехресне
Художні засоби:
- Епітети: срібний птах, ненадійний човне
- Порівняння: човен – як срібний птах
- Апогей: І над нами, й під нами горять світи. І внизу, і в горі глибини
- Звертання: Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!
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