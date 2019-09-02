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Серіал Кріпосна

Євген Коноплянка перейшов у Шахтар: деталі несподіваного трансферу

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Євген Коноплянка гратиме за Шахтар - фото 1
Євген Коноплянка гратиме за Шахтар / liga.net

Український півзахисник Євген Коноплянка перейшов з німецького Шальке 04 у донецький Шахтар. Коно підписав з донецьким клубом трирічний контракт.

Про несподіваний трансфер повідомив генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін. Як зазначає офіційний сайт "гірників", контракт з Коно розрахований на три роки.

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Зазначимо, що ані клуб, ані функціонер не вказали, на яких умовах 29-річний футболіст покинув Шальке. У керівництві донецького клубу впевнені, що досвідчений гравець зможе зміцнити їх команду.

"Це футболіст високого рівня, гравець збірної України, який добре відомий уболівальникам і не потребує додаткового представлення. Упевнений, з приходом настільки кваліфікованого виконавця наша команда стане ще сильнішою", – зазначив Сергій Палкін

Останнім клубом 29-річного Коноплянки був Шальке 04 з Гельзенкірхена. У складі "кобальтових" Євген провів два сезони, в яких зіграв 78 матчів і забив 13 м'ячів. Раніше футболіст виступав за іспанську Севілью (54 матчі, 9 голів) і український Дніпро (211 матчів, 45 голів).

Нагадаємо, Шахтар цьогоріч зіграє у Лізі чемпіонів у групі C проти англійського Манчестер Сіті, Динамо Загреб, а також Аталанти. Бажаємо "гірникам", і безпосередньо Євгенові, яскравих перемог!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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