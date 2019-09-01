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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Цей гол запам'ятають надовго: Ярмоленко відзначився у АПЛ

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Андрій Ярмоленко - фото 1
Андрій Ярмоленко / footboom

Український футболіст Андрій Ярмоленко відзначився забитим голом у матчі з Норвіч Сіті. Дивіться ефектне взяття воріт!

Український форвард Андрій Ярмоленко, який колись грав за український футбольний клуб Динамо, відзначився забитим голом за Вест Хем у матчі 4-го туру чемпіонату Англії проти Норвіч Сіті.

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29-річний нападник вийшов з перших хвилин домашнього матчу і на 56-й хвилині встановив остаточний рахунок 2:0. Українець завдяки шикарному дриблінгу обіграв захисників і віддав пас на партнера. Той спробував прокинути далі в центр, але м'яч знову повернувся до Андрія, і наш співвітчизник з льоту розстріляв голкіпера.

Дивіться найкращі моменти матчу:

Відзначимо, що це перший гол Ярмоленка в АПЛ в цьому році. Останній раз Андрій відзначився у вересні 2018 року, коли оформив дубль в матчі 5-го туру першості АПЛ проти Евертона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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