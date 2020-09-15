Чутки посилюються: Шевченко опублікував фото у новій формі Мілана

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко опублікував фотографію в новій гостьовій формі футбольного клубу Мілан.

Колишній нападник італійської команди поділився знімком в її новій формі у своєму акаунті в Twitter.

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За словами керманича жовто-синіх, у нього завжди неймовірні емоції, коли він одягає футболку Мілана, а білий колір викликає приємні спогади. "Мілан буде завжди в моєму серці. Forza Milan", – написав Шевченко. Крім українського ексгравця фотографії в новій гостьовій формі італійського клубу публікують і інші його колишні футболісти.

Always amazing emotions when I put on the Milan jersey. In particular the white of away brings back unforgettable memories. @acmilan will always be in my heart #ThisIsMilan Forza Milan pic.twitter.com/1ANcXzvTke — Andriy Shevchenko (@jksheva7) September 14, 2020

Андрій Шевченко грав за Мілан в 1999-2006 і 2008-2009 роках і став справжньою легендою італійського клубу. За Мілан українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.

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