Євген Клопотенко у Брюсселі приготує 500 літрів борщу задля допомоги Україні

Шеф-кухар Євген Клопотенко продовжує допомагати Україні в ці непрості для нашої країни часи. Для цього він у Брюсселі приготує 500 літрів благодійного борщу.

Як зазначають у Promote Ukraine, борщ Клопотенко готуватиме для благодійного концерту. Під час нього збиратимуть гроші, які перекажуть на потреби нашої країни у протистоянні Росії.

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Сама акція відбудеться біля будівлі Європарламенту. Вона стане частиною благодійного концерту EUROPE DAY FOR UKRAINE.

Відвідати акцію можна буде у неділю, 8 травня, о 16:00.

Сам Марш візьме свій початок від рогу бульвару Альберта ІІ та бульвару Анвер. З тієї точки усі попрямують до площі Люксембург. Сам концерт розпочнеться о 18:00.

Зауважимо, що захід організувала неприбуткова громадська організація Promote Ukraine. Спільно з нею над проведенням попрацювали OUB – Об'єднання Українок Бельгії, Quartier Leopold, London brasserie and LUX/BXL, Institute for Global Transformation.

Якщо ви або ваші друзі зараз перебувають у Брюсселі, то завітайте на акцію. Пам'ятайте, що кожна гривня зараз надзвичайно важлива для підтримки України.

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