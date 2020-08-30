Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму

Кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив, що взимку немає нічого кращого, ніж баночка домашньої аджики, а тому поділився зі своїми підписниками рецептом домашньої вареної аджики зі збалансованим смаком. Зберігайте рецепт і взимку скажете собі "спасибі".

Аджика – абхазька і грузинська гостра приправа у вигляді пастоподібної маси, яку використовують для маринування м'яса і риби, як заправку в суп і рагу, як соус з будь-яким блюдом або як намазку на хліб.

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Рецепт аджики на зиму

Інгредієнти на 1,5 л

1,25 кг томатів;

2 цибулини;

3 моркви;

1,5 шт болгарського перцю;

2 кислих яблука;

3-4 перцю чилі;

2 головки часнику;

0,5 склянки соняшникової олії;

0,5 склянки оцту 9%;

100 г цукру;

1,5 ст. л. солі.

Приготування

Всі овочі помийте і почистіть. Наріжте шматочками, які буде зручно пропустити через м'ясорубку на найдрібнішій насадці. Прокручуйте все відразу в каструлю, в якій будете варити аджику. Додайте до овочів олію, цукор і оцет та відправляйте це все на вогонь. Варіть аджику на невеликому вогні десь пів години, а за 10 хвилин до готовності додайте подрібнений часник.

Простерилізуйте банки, розлийте аджику в них і закрутіть їх. Зберігати краще в прохолодних місцях.

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