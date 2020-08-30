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Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму

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Рецепт аджики на зиму - фото 1
Рецепт аджики на зиму / bigmir

Кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив, що взимку немає нічого кращого, ніж баночка домашньої аджики, а тому поділився зі своїми підписниками рецептом домашньої вареної аджики зі збалансованим смаком. Зберігайте рецепт і взимку скажете собі "спасибі".

Аджика – абхазька і грузинська гостра приправа у вигляді пастоподібної маси, яку використовують для маринування м'яса і риби, як заправку в суп і рагу, як соус з будь-яким блюдом або як намазку на хліб.

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Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму - фото 422787

Рецепт аджики на зиму

Інгредієнти на 1,5 л
  • 1,25 кг томатів;
  • 2 цибулини;
  • 3 моркви;
  • 1,5 шт болгарського перцю;
  • 2 кислих яблука;
  • 3-4 перцю чилі;
  • 2 головки часнику;
  • 0,5 склянки соняшникової олії;
  • 0,5 склянки оцту 9%;
  • 100 г цукру;
  • 1,5 ст. л. солі.
Приготування

Всі овочі помийте і почистіть. Наріжте шматочками, які буде зручно пропустити через м'ясорубку на найдрібнішій насадці. Прокручуйте все відразу в каструлю, в якій будете варити аджику. Додайте до овочів олію, цукор і оцет та відправляйте це все на вогонь. Варіть аджику на невеликому вогні десь пів години, а за 10 хвилин до готовності додайте подрібнений часник.

Простерилізуйте банки, розлийте аджику в них і закрутіть їх. Зберігати краще в прохолодних місцях.

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Джерело: klopotenko
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