На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму
-
- 28
Кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив, що взимку немає нічого кращого, ніж баночка домашньої аджики, а тому поділився зі своїми підписниками рецептом домашньої вареної аджики зі збалансованим смаком. Зберігайте рецепт і взимку скажете собі "спасибі".
Аджика – абхазька і грузинська гостра приправа у вигляді пастоподібної маси, яку використовують для маринування м'яса і риби, як заправку в суп і рагу, як соус з будь-яким блюдом або як намазку на хліб.
І ще: Краще за McDonald's: рецепт хрустких домашніх наггетсів
Рецепт аджики на зиму
Інгредієнти на 1,5 л
- 1,25 кг томатів;
- 2 цибулини;
- 3 моркви;
- 1,5 шт болгарського перцю;
- 2 кислих яблука;
- 3-4 перцю чилі;
- 2 головки часнику;
- 0,5 склянки соняшникової олії;
- 0,5 склянки оцту 9%;
- 100 г цукру;
- 1,5 ст. л. солі.
Приготування
Всі овочі помийте і почистіть. Наріжте шматочками, які буде зручно пропустити через м'ясорубку на найдрібнішій насадці. Прокручуйте все відразу в каструлю, в якій будете варити аджику. Додайте до овочів олію, цукор і оцет та відправляйте це все на вогонь. Варіть аджику на невеликому вогні десь пів години, а за 10 хвилин до готовності додайте подрібнений часник.
Простерилізуйте банки, розлийте аджику в них і закрутіть їх. Зберігати краще в прохолодних місцях.
Читайте також: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
19:49Науковці розповіли, скільки годин сну на тиждень люди втрачають через роботу
-
19:23Учені дізналися, наскільки холодним був льодовиковий період
-
18:50Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)
-
18:22Гороскоп на 31 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Колесо на швидкості відірвалося від пікапа і подзвонило у двері: епічне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:25Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму
-
16:50Портал в альтернативний всесвіт: ілюзія на фото дівчини під водою вразила мережу
-
16:20ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів
-
15:47Середземноморська вже не в ТОПі: експерти назвали чотири найпопулярніші дієти 2020 року
-
15:19У спідньому і з кавою: найкрасивіша гравець у покер потішила новим фото (18+)
-
14:52У Рівненській області винищувач під час приземлення на трасу зніс дорожній знак: відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 31 серпня – 6 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:52Епічна реклама окулярів підкорює мережу (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:20Ідеальний бос: названо найкращих керівників серед знаків Зодіаку
-
12:54Зваблива Алессандра Амброзіо захопила ідеальними літніми фото (18+)
-
12:24Спекотні хіти літи: плейлист нової музики за тиждень
-
11:52Чому не варто відмовлятись від макаронів
-
11:20Рятувальники оголосили попередження для українців
-
10:53Розкішна Демі Роуз показала гарячі фото у бікіні (18+)
-
10:21Які продукти здатні посилити відчуття тривоги
-
10:00Місячний посівний календар на вересень 2020: коли і що садити
-
09:50Погода в Україні 30 серпня: точний прогноз на сьогодні
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня
-
18:50Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)
-
16:20ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 31 серпня – 6 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:24Спекотні хіти літи: плейлист нової музики за тиждень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня
-
08:51Названо найпростіший спосіб продовжити тривалість життя
- 29 серпня
-
21:22Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні
-
19:14Як залишатися тверезим при вживанні алкоголю: шпигунські способи
-
14:44Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
-
12:12Хто нервує? Ці знаки Зодіаку заводяться з пів оберту
-
10:27Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 29 серпня
-
08:14Що буде з організмом, якщо щодня їсти гречку
- 28 серпня
-
21:32Сексологи назвали позу, яка дозволяє кожній жінці досягнути оргазму
-
17:51На Житомирщині знайшли скарб часів Київської Русі: фото монет, яким понад 1000 років
-
16:30ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
-
14:25Звуки Чорнобиля: українські та закордонні музиканти створять альбом про зону відчуження
-
12:05Як перетворити поразку на перемогу: 5 книг з незвичними лайфхаками
-
11:00Колаборація року: Тіна Кароль випустила хіт зі Snoop Dogg і Luca Dayz
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 27 серпня
-
21:51Чоловіки проти Жінок: хто частіше бреше про свій сексуальний досвід
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні