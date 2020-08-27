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Краще за McDonald's: рецепт хрустких домашніх наггетсів
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Смачні курячі наггетси можна приготувати легко в домашніх умовах. Така страва вийде смачною, соковитою і корисною. Рецептом хрусткої закуски поділилася на своїй сторінці в Instagram лікар-дієтолог Ольга Деккер.
Для приготування домашніх наггетсів вам знадобиться: 300 г курячого філе, 150 мл натурального йогурту, 50 мл сметани, 2 ч. л. солодкої паприки, сіль, 1 ч. л. червоного (пекучого) перцю, 1 ч. л. часникового порошку, 1 ст. л. пшеничного борошна, 3 ст. л. крохмалю, олія для смаження, 1 ч. л. сухої аджики.
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Спосіб приготування: Візьміть куряче філе і поріжте його на шматочки. Приправте м'ясо різними спеціями, ретельно перемішайте і поставте в холодильник на одну годину. Після того як курка промаринувалося, займемося приготуванням кляру. Для цього візьміть борошно, додайте крохмаль і спеції (паприку, часниковий порошок, суху аджику і інші). У каструлі з'єднайте натуральний йогурт і сметану і викладіть туди шматочки філе. Ретельно перемішайте їх, щоб вони просочилися і перекладіть в ємність з борошном. Там знову їх перемішайте, обваляйте з двох сторін і викладіть на тарілку, попередньо присипавши її борошном. Залиште так страву на хвилин 8-10.
Поставте на плиту пательню, влийте рослинну олію (висотою на кілька сантиметрів) і починайте обсмажувати шматочки філе до золотистої скоринки з двох сторін. Все, страва готова. Смачного!
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