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війна

Євген Клопотенко приготував 320 літрів борщу для українських переселенців

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Клопотенко приготував 320 літрів борщу - фото 1
Клопотенко приготував 320 літрів борщу

Мабуть, не існує в Україні людини, яка б не знала, що Євген Клопотенко – справжній амбасадор борщу. Тож не дивно, що для українських переселенців він приготував саме цю страву. Причому не якусь маленьку каструлю, а цілих 320 літрів!

Євген Клопотенко поділився у своєму інстаграмі відео, на якому можна побачити процес приготування величезного казана борщу. Таким чином він вирішив продемонструвати свою підтримку тим, хто цього надзвичайно потребує сьогодні.

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Євген Клопотенко приготував 320 літрів борщу

Він пообіцяв своєму товаришеві, шеф-кухарю Ігореві Мезенцеву, котрий залишився в Харкові та переживає усі ці жахи, приготувати за нього борщ.

Тому сьогодні, у Львові, для українців, яким довелося покинути свої домівки, ми зварили 320 літрів борщу. Від Ігора, бо той борщ натхненний його позицією, – написав він.

Шеф-кухар додав, що 1500 людей змогли зігрітися, відчути підтримку та силу. Він, до слова, готував разом зі своєю сестрою, частиною команди "100 років тому вперед", а також місцевими бойками.

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