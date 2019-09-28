Єва Лонгорія захопила фігурою у леопардовій мініспідниці

Сексуальний образ зірки Відчайдушних домогосподарок Єви Лонгорії на Тижні моди розбурхав мережу. Шанувальники у захваті від фігури Єви!

Єва Лонгорія продовжує сяяти в Парижі. Актриса прилетіла в столицю Франції для участі в Тижні моди, тому за кожним її кроком пильно стежать ЗМІ.

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26 вересня, Єва поділилася своїм новим образом. Для прогулянки по столиці Франції струнка і сексуальна зірка вибрала леопардову мініспідницю, ботильйони на підборах Gianvitto Rossi і червону сумку, яку їй подарувала подруга Вікторія Бекхем.

Єва Лонгорія є справжнім прикладом для наслідування. Після пологів актриса помітно погладшала. Однак зараз, через уже деякий час після народження первістка, Єва виглядає просто бездоганно! Тонка талія, прес, стрункі ноги, фігурою Лонгорії захоплюються мільйони дівчат.

Єва Лонгорія

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