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Гра престолів День матері

Зірка Голлівуду вийшла на червону доріжку у занадто короткій сукні

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Засмагла Лонгорія з'явилася на церемонії Billboard Music Awards - фото 1
Засмагла Лонгорія з'явилася на церемонії Billboard Music Awards / fullhdoboi

Щаслива мама 10-місячного сина, Єва Лонгорія, повернула свою шикарну фігуру і, здається, тепер виглядає ще більш стрункою.

У цьому актрисі допомогли виснажливі силові тренування і дієта з мінімальним вмістом вуглеводів.

І ще: Проста мама: Єва Лонгорія показала фото з сином

Схудла, засмагла Лонгорія з'явилася на церемонії Billboard Music Awards, де буквально вразила всіх своїми точеними ногами і тонкою талією.

Мабуть, Єві так хотілося показати результати своєї праці в залі, що вона не дуже критично оцінила довжину свого вбрання: за певних ракурсів воно дозволяло розгледіти не тільки стегна зірки, але і її білизну. Незважаючи на конфуз, Лонгорія продовжує ділитися знімками з церемонії і, здається, зовсім не комплексує з приводу того, що сталося.

Зірка Голлівуду вийшла на червону доріжку у занадто короткій сукні - фото 326002

Зірка Голлівуду вийшла на червону доріжку у занадто короткій сукні - фото 326003

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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