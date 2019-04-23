Схудла Єва Лонгорія похвалилася фігурою в купальнику

Знаменита актриса Єва Лонгорія вперше стала мамою в червні минулого року. Актриса довгий час наполегливо працювала над фізичною формою після пологів.

У Єви і її чоловіка мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона народився син, якого назвали Сантьяго Енріке Бастон. Після пологів вона трохи набрала вагу, що цілком нормально для всіх жінок.

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Однак Єва не стала здаватися і активно зайнялася своєю фігурою. На сторінці в Instagram вона публікувала фото і відео зі спортзалу, а тепер прийшов час показати всім результати!

Лонгорія опублікувала два фото. На одному з них вона позує в широких штанах, на іншому в роздільному купальнику біля басейну. Шанувальники Єви похвалили її зусилля і відзначили, що виглядає вона "просто прекрасно".

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