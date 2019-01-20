Проста мама: Єва Лонгорія показала фото з сином

Популярна акторка Єва Лонгорія розчулила фанатів милим фото з маленьким сином, на якому постала, як звичайна матуся.

43-річна американська акторка та модель Єва Лонгорія не лише працює над власною кар'єрою, а й виховує маленького сина Сантьяго Енріке Бастона. До того ж, зірка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 6 млн підписників.

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Там Єва публікує кадри зі зйомок, фотосесій та звичайних буднів. Нещодавно Лонгорія опублікувала домашнє фото з сином, на якому вони двоє дрімають. Знімок настільки сподобався фанатам, що зібрав понад 200 тисяч вподобань та більш як тисячу коментарів. Як зазначила сама акторка, їй цікаво, чи завжди її так обійматиме син.

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