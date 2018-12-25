Єва Лонгорія показала незвичайне новорічне фото

Знаменита актриса Єва Лонгорія, яка стала вперше мамою у червні цього року, показала новорічне фото. Знімок був оприлюднений на її сторінці в Instagram.

На фотографій зірка серіалу "відчай домогосподарки" стоїть на пляжі в легкому пляжному халаті, під яким видніється купальник. Лонгорія перебуває на пляжі, а поруч з нею встановлена різдвяна ялинка.

І ще: Белла Хадід у сяючому купальнику прикрасила відомий журнал

"Холодна погода? Ніколи не чула про таку. Сподіваюся, ви всі проводите фантастичний вікенд", – написала актриса.

Читайте також: Новому образу Насті Каменських позаздрила навіть Дорофєєва