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Новий рік 2019 Різдво

Єва Лонгорія показала незвичайне новорічне фото

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Єва Лонгорія - фото 1
Єва Лонгорія / Instagram

Знаменита актриса Єва Лонгорія, яка стала вперше мамою у червні цього року, показала новорічне фото. Знімок був оприлюднений на її сторінці в Instagram.

На фотографій зірка серіалу "відчай домогосподарки" стоїть на пляжі в легкому пляжному халаті, під яким видніється купальник. Лонгорія перебуває на пляжі, а поруч з нею встановлена різдвяна ялинка.

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"Холодна погода? Ніколи не чула про таку. Сподіваюся, ви всі проводите фантастичний вікенд", – написала актриса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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