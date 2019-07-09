Єва Лонгорія похвалилася фігурою у крихітному бікіні

Голлівудська актриса Єва Лонгорія показала нове пікантне фото. Шанувальники не можуть приховати захоплення, дивлячись на фігуру зірки!

З моменту народження первістка Сантьяго пройшло вже більше року, але Єва Лонгорія лише недавно змогла остаточно попрощатися із зайвими кілограмами і повернути фігуру, яка була до пологів.

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Ще кілька місяців тому актриса зізнавалася, що незадоволена своєю формою, тому вирішила активно зайнятися спортом і ретельно стежити за своїм харчуванням. А кілька днів тому Лонгорія поділилася новим фото з відпочинку, куди вирушила разом з маленьким сином і чоловіком Хосе Антоніо Бастоном.

На фотографії знаменитість позує в крихітному синьому купальнику від Melissa Odabash, який підкреслив розкішну фігуру актриси. На руках Єва тримає малюка Санті.

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