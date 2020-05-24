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Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок

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Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 1

Американські рієлтори знають свою справу. Фахівці з продажу нерухомості рекламують розкішний будинок за допомогою снігової людини. Дивіться, як єті проводить час на самоізоляції.

Агентство нерухомості Coldwell Banker виставило на продаж будинок на узбережжі Каліфорнії, а рекламує його – снігова людина! Вона гостює в особняку з п'ятьма спальнями, який оцінюється у 999 тисяч доларів, і демонструє всі переваги будинку.

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Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405971

На опублікованих знімках одомашнена снігова людина займається йогою, пече печиво, читає книгу і відпочиває на терасі, показуючи вид з вікон.

Ідея такої рекламної кампанії належить рієлтору Деніелу Остеру. Будинок розташований в районі Фелтон, неподалік парку штату Генрі Ковелл Редвудс, де нібито був помічений єті. Остер вирішив, що це розвеселить людей в наш непростий час і змусить їх посміхнутися.

Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405965

Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405966

Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405967

Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405968

Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405969

Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок - фото 405970

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Джерело: insider
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