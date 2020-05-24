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Коронавірус Карантин

Коли зробив ремонт на карантині: фото ванної кімнати вразило Reddit

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Ванна кімната здивувала Reddit - фото 1
Ванна кімната здивувала Reddit

Пандемія коронавірусу змусила чимало країн ввести карантин, однак люди знайшли спосіб провести час в самоізоляції з користю. Цей хлопець навіть зробив ремонт старої ванної, і це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком Peninsula-Snow поділився колажем до і після ремонту у ванній кімнаті, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис зібрав понад 24 тисячі переглядів та ще більше як 500 коментарів.

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"Мій домашній проєкт під час Covid-19", – відзначив автор, викликавши справжній захват у коментаторів. Чимало людей зізнались, що така крута робота нагадує каталоги з розкішними дизайнами, а також зійшлись на думці, що нову ванну значно легше прибирати. Цей момент, коли хлопець точно з користю провів час на карантині:

My Covid-19 home project from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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