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У США продається вілла з гаражем на 100 авто

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У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 1

В американському штаті Колорадо на продаж виставлена ​​вілла з гаражем, площа якого перевищує площу будинку. Маєток належить колекціонерові суперкарів Річарду Беррі, який хоче отримати за будинок 20 мільйонів доларів.

У будинку є сім спалень і 14 ванних кімнат. Гараж має спеціальну кліматичну установку. У гаражі також обладнана спальня з двома ванними кімнатами для працівника. На території є заправка з зарядкою для електрокарів, мийка та станція технічного обслуговування.

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Сама ділянка займає 300,5 соток. На території є фонтани, басейни, включаючи відкритий з водоспадом і гротом, бари та кінотеатр. Площа вілли становить 2,1 тисячі квадратних метрів, гаража – 2,5 тисячі.

Зараз в гаражі розташовані кілька сотень суперкарів, включаючи Ferrari Enzo, Lamborghini, Bugatti Veyron і інші. Відзначається, що авто на продаж не виставлені.

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У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404767

У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404768

У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404769

У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404770

У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404771

У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404765
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У США продається вілла з гаражем на 100 авто - фото 404763

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Джерело: blog.dupontregistry
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