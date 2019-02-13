Толкін: тизер фільму про життя автора Володаря перснів

У мережі з'явилось перше промо до фільму "Толкін", що розповість про культового письменника, який створив "Хобіта" та "Володаря перснів". Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кінокомпанія Fox Searchlight опублікувала перший тизер-трейлер байопіку про Джона Р. Р. Толкіна, який за короткий час зібрав понад мільйон переглядів. Прем'єра фільму запланована вже на 10 травня 2019.

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Стрічка розповість про юні роки Толкіна, про те, як він знайшов своїх друзів, натхнення та любов серед таких же, як і він. Однак Перша світова війна змусила найближчих людей пройти чимало випробувань.

Головні ролі у біографічній драмі зіграли Лілі Коллінз, Ніколас Холт, Женев'єв О'Рейлі, Пем Ферріс, Крейг Робертс, Дерек Джекобі, Колм Міні, Патрік Гібсон, Аарон Ніл та інші.

Толкін, дивиться тизер фільму онлайн:

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