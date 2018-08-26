ЄС заборонить виробництво галогенних ламп

В Європейському Союзі з 1 вересня заборонять виробництво галогенних ламп у рамках нової енергозберігаючої політики – в першу чергу, під заборону потраплять традиційні лампочки та свічкоподібні світильники.

Втім, це не означає, що ними не можна буде користуватися; просто вони поступово зникнуть з прилавків магазинів, адже їх перестануть виробляти.

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Замінити ж галогенні лампи європейці планують більш економними й екологічними джерелами штучного освітлення.

Відзначимо, що, за словами фахівців, галогенні джерела світла у 5 разів менш ефективні, ніж енергозберігаючі та світлодіодні лампи. Крім цього, термін їх служби складає всього два роки. Натомість світлодіодні лампи в теорії можуть пропрацювати до 15-20 років. Разом з тим, на сьогодні майже половина населення Європи користується галогенними лампами. Таким чином, підрахували вчені, відмова від галогенних ламп скоротить викиди вуглецю на 15 мільйонів тонн на рік, а також призведе до суттєвої економії електроенергії.

Їх мають замінити світлодіодні лампи

Втім, на перших порах масова відмова від галогенних виробів може викликати труднощі – в першу чергу, у бідних верств населення, вважає Джонатан Буллок, представник Партії незалежності Сполученого Королівства й експерт з енергетики в європейському парламенті.

"Спроба ЄС заборонити галогенні лампи неправильна, тому що споживачі будуть страждати в фінансовому плані. У них повинна бути свобода вибору ламп, ЄС не повинен нічого нав'язувати", – сказав він.

Однак, хоч галогенна лампа може коштувати дешевше, "це уявна економія", парирує йому Стюарт Мур, менеджер Energy Savings Trust.

"Споживання електрики галогенними лампами настільки велике, що, якщо ви перейдете на світлодіодне освітлення, для вас воно буде фактично безкоштовним протягом року", – заявив експерт.

За планами Євросоюзу, протягом двох років всі джерела світла повинні відповідати класу енергетичної ефективності не нижче В. Одна з важливих реформ – це впровадження енергозберігаючих люмінесцентних ламп, які споживають на 60-80% енергії менше, а також світлодіодних джерел світла, заощаджуючих до 90% енергії.

За словами Еліот Віттінгтон, глави Групи корпоративних лідерів принца Уельського, заборона галогенних ламп – вимушене рішення.

"Логіка заборони дуже проста. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти кліматичним змінам. Тому було прийнято рішення припинити виробництво предметів, що загрожують суспільній безпеці. Марнотратне використання електроенергії становить небезпеку для всіх нас", – пояснила фахівець.

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