У парках Парижа нарешті заборонили робити це

Влада Парижа експериментально вирішила заборонити куріння в шести парках і скверах міста. Штрафи за порушення поки не передбачені.

Подібний захід буде чинний до початку жовтня, за результатами експерименту муніципалітет прийме рішення про продовження або припинення заборони.

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"Ми даємо можливість курцям відчути відповідальність за куріння, не читаючи їм моралі, – коментує захід французький політик Жоффруа Буларді. – Ми їх не караємо і не обмежуємо їхню свободу".

Поки за куріння в парках карати не будуть

Паризька влада вже давно веде антитютюнову політику. Так у 2007 була введена заборона на куріння в кафе і ресторанах, а в 2015 заборонили курити поблизу дитячих майданчиків. За порушення цього правила стягується штраф 38 євро. Якщо кинути недопалок на землю, покарання обійдеться курцеві майже вдвічі дорожче.

Під антитютюновий експеримент потрапили парки Труссьє, Кліші-Батіньоль, сквер Анрі Кадью, сад Анни Франк і Їлмаз Гюней, а також парк Жоржа Брассенса.

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