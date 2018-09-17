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ЄС відмовляється від переходу на зимовий час

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Минулого місяця Єврокомісія провела публічні консультації з цього питання - фото 1
Минулого місяця Єврокомісія провела публічні консультації з цього питання / reuters

Єврокомісія підготувала план скасування сезонного переведення годинників.

Ввести цей план хочуть вже через рік, зараз цю пропозицію мають схвалити у Європарламенті.

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У країнах ЄС стрілки годинника переводять двічі на рік: у березні і в жовтні. У багатьох країнах Старого світу вперше таку практику запровадили ще під час Першої світової війни, через необхідність економити електроенергію. Однак в сучасній економіці цей аргумент більше не є вагомим, і люди все більше скаржаться на негативний вплив на здоров'я таких тимчасових стрибків.

Минулого місяця Єврокомісія провела публічні консультації з питання переведення годинників: в інтернеті опитали більше чотирьох з половиною мільйонів громадян ЄС: за припинення переведення годинників висловилися 84%.

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Джерело: reuters
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