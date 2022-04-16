ЄС назвав небезпечними 21 авіакомпанію Росії: у списку також найбільші перевізники

Європейська комісія визнала небезпечними 21 авіакомпанію Росії. Відповідне рішення вона ухвалила 11 квітня. Причому, перевізники ще й потрапили до чорного списку.

Як зазначають в Avianews, на це в Єврокомісії була вагома причина. Мовляв, усі ці авіакомпанії викликали серйозні побоювання щодо безпеки. Пов'язані вони з примусовою перереєстрацією іноземних літаків, а також польотами без дійсного сертифікату льотної придатності.

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До списку потрапили також найбільші російські авіаперевізники. Мовиться про "Аерофлот", "S7 Airlines", "Росія", "Ютейр", "Уральські авіалінії", "Перемога" та "Nordwind". відповідне рішення передбачає заборону перельотів до ЄС.

Єврокомісарка з транспорту Адіна Велян зазначила, що авіакомпанїі не лише загрожують безпеці польотів. Вони ще й грубо порушують міжнародне законодавство. Зокрема конвенцію Чикаго.

Хочу гранично ясно пояснити це рішення: це не нові санкції проти Росії. Їх прийняли винятково на підставі технічних параметрів і даних про безпеку. Ми не змішуємо безпеку польотів і політику, – додала вона.

Нагадаємо, що російські авіакомпанії не мали можливості літати до країн ЄС і раніше. Це стало можливим завдяки пакету санкцій, накладених на країну-агресорку наприкінці лютого після вторгнення в Україну.

Зазначимо, що російські авіакомпанії потрапили до чорного списку ЄС на рівні з Анголою, Конго, Афганістаном, Вірменією, Еритреєю, Лівією, Киргизією, Непалом, Суданом, Венесуелою, Іраном, Іраком, Нігерією та Зімбабве.

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