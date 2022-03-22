У ДП "Антонов" розповіли, у скільки обійдеться будівництво нової "Мрії"

У результаті повітряної атаки на аеропорт Гостомель під Києвом російські війська знищили найбільший та найпотужніший вантажний літак у світі Ан-225. Тепер же стало відомо, скільки коштів й часу потрібно для створення нової "Мрії".

У державному підприємстві "Антонов" підрахували, скільки коштуватиме добудувати легендарний АН-225 "Мрія", який є копією того літака, який розтрощили окупанти під Гостомелем. Про це розповіла прессекретарка ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі телемарафону. За попередніми даними, будівництво коштуватиме 1 мільярд доларів, а триватиме воно 5 років.

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Були зроблені підрахунки. Десь від 700 мільйонів доларів до 1 мільярда треба буде, щоб добудувати ту "Мрію", яка є, – зазначила Лариса Дроздова.

Що відомо про Ан-225 "Мрія"

Створена наприкінці 1980-х конструкторським бюро видатного українського авіаконструктора Олега Антонова "Мрія" – візитна картка України та найбільший літак у світі. Його злітна вага становить 640 тонн – рівних за вантажопідйомністю йому немає. Для порівняння: найближчий конкурент серійних літаків – американський Boeing 747-8F – підіймає у повітря 143 тонни вантажу, це на 100 тонн менше за можливості української "Мрії".

"Мрія" у цифрах

Перший політ Ан-225 здійснив у 1988 році, а з 1989 року він перебував в експлуатації;

Екіпаж – 6 осіб;

Розмах крил – 88 метрів;

Довжина – 84 метри;

Висота – 18 мерів;

Порожня вага – 250 тонн, при повному завантаженні – 640 тонн, Швидкість – 850 км/год;

Дальність польоту – 15 400 кілометрів, з вантажем 200 тонн – 4000 кілометрів;

За час експлуатації "Мрія" встановила близько 500 авіаційних рекордів, з них – 240 світових.

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