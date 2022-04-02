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війна

Як зараз виглядає літак Мрія: нові супутникові знимки аеропорту Антонов у Гостомелі

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Ан-225 "Мрія" - фото 1
Ан-225 "Мрія"

У мережі з'явилися актуальні знимки з Гостомеля, на яких видно з висоти аеропорт "Антонов", а також світлина, на якій зблизька видно пошкодження Ан-225 "Мрія".

27 лютого під час повітряної атаки на Гостомель згорів легендарний український літак, якому немає аналогів у світі.

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Свій останній політ "Мрія" виконала 5 лютого – це був політ з данського аеропорту Біллунд в Україну. Росіяни знищили Ан-225 "Мрія", який стояв в одному з ангарів. Ось так виглядає спалений літак "Мрія" в Гостомелі зараз:

Як зараз виглядає літак Мрія: нові супутникові знимки аеропорту Антонов у Гостомелі - фото 502390

Також на нових супутникових знімках від Maxar Technologies/Reuters видно аеропорту "Антонов" в Гостомелі. Тут тривали запеклі бої за нього в перші дні війни. На жаль, тоді окупантам вдалось захопити летовище та місто Гостомель.

Як зараз виглядає літак Мрія: нові супутникові знимки аеропорту Антонов у Гостомелі - фото 502393

Як зараз виглядає літак Мрія: нові супутникові знимки аеропорту Антонов у Гостомелі - фото 502392

Як зараз виглядає літак Мрія: нові супутникові знимки аеропорту Антонов у Гостомелі - фото 502391

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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