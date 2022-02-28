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війна

ЄС надасть Україні дані космічної розвідки

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Космічна розвідка - фото 1
Космічна розвідка / euronews

Європейський Союз мобілізує свої ресурси, щоб допомогти Україні отримувати та аналізувати геопросторові дані.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Euronews.

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Боррель зазначив, що Євросоюз попросив свій супутниковий центр у Мадриді надати Україні розвіддані про пересування російських військ. Він додав, що країни ЄС сповнені рішучості та мають намір збільшувати військову підтримку Києва.

Напередодні Боррель повідомив, що у ЄС погодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

Також країни Європейського Союзу погодилися надати Україні бойові літаки для війни проти російських загарбників.

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Жозеп Боррель

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