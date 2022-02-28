Як притягти Росію до відповідальності в Гаазі: інструкція для кожного українця

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти РФ та вимагає притягнути агресора до відповідальності за жахливий удар по українцях. Кожен громадянин може допомогти зібрати докази проти окупанта.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, як допомогти притягнути Росію до відповідальності у Міжнародному суді ООН. Україна вже офіційно направила позов до Гааги, тому кожен доказ воєнних дій проти наших громадян та країни варто фіксувати.

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Що можуть зафіксувати українці, щоб змусити Росію відповісти за все:

Пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

Поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

Факти захоплення/пограбування вашого майна;

Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

Використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

Використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

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