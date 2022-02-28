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війна

Як притягти Росію до відповідальності в Гаазі: інструкція для кожного українця

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Як зібрати докази воєнної агресії РФ для Гааги - фото 1
Як зібрати докази воєнної агресії РФ для Гааги / Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти РФ та вимагає притягнути агресора до відповідальності за жахливий удар по українцях. Кожен громадянин може допомогти зібрати докази проти окупанта.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, як допомогти притягнути Росію до відповідальності у Міжнародному суді ООН. Україна вже офіційно направила позов до Гааги, тому кожен доказ воєнних дій проти наших громадян та країни варто фіксувати.

І ще: Що прямо зараз може зробити кожен українець

Що можуть зафіксувати українці, щоб змусити Росію відповісти за все:

  • Пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  • Поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  • Факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  • Факти захоплення/пограбування вашого майна;
  • Факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • Використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  • Використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
Як притягти Росію до відповідальності в Гаазі: інструкція для кожного українця - фото 499082

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