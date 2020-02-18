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Єнот, який не вміє стрибати, розсмішив мережу (відео)
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Користувачі не можуть втримати усмішку від враженого єнота, який вирішив навчитись стрибати. Виглядає доволі кумедно!
На платформі Reddit користувач з ніком FARFAREE поділився веселим записом з тваринного центру, який стрімко підіймається у тренди. Відео вже переглянули понад 77 тисяч користувачів, а ще більше як 800 залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як кішка вистрибує на поручні скляного манежу, а єнот уважно за нею стежить.
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Здивований такий умінням та можливістю дослідити територію поза скляною стіною, він вирішує навчитись стрибати. Коментатори ж почали жартувати, що добре розуміють все, що відчуває єнот у цей момент. І не менше їх здивувала поява кенгуру і реальна назва закладу, де можливо тримати таких різних тварин.
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