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Єнот, який не вміє стрибати, розсмішив мережу (відео)

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Єнот здивував Reddit - фото 1
Єнот здивував Reddit

Користувачі не можуть втримати усмішку від враженого єнота, який вирішив навчитись стрибати. Виглядає доволі кумедно!

На платформі Reddit користувач з ніком FARFAREE поділився веселим записом з тваринного центру, який стрімко підіймається у тренди. Відео вже переглянули понад 77 тисяч користувачів, а ще більше як 800 залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як кішка вистрибує на поручні скляного манежу, а єнот уважно за нею стежить.

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Здивований такий умінням та можливістю дослідити територію поза скляною стіною, він вирішує навчитись стрибати. Коментатори ж почали жартувати, що добре розуміють все, що відчуває єнот у цей момент. І не менше їх здивувала поява кенгуру і реальна назва закладу, де можливо тримати таких різних тварин.

The Raccoon Can't Jump from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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