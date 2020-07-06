Коли намагався врятувати кенгуру: епічне відео

Не лише домашні улюбленці стають зірками інтернету, і відео з рятувальною місією кенгуру це підтверджує. Поведінку цих тварин дуже важко зрозуміти!

На платформі Reddit користувач з ніком areyoudrifting поділився епічним відео з порятунком кенгуру, яке стрімко піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 43 тисячі балів та більше як 400 коментарів.

І ще: Блогерка показала, як "зламати" котів за допомогою лотків з-під яєць

А все тому, що хлопці намагались витягнути з рову кенгуру. Врешті нелегка місія вдалась, але перелякана тварина знову повторила ту ж помилку. Емоції головних героїв передають всю епічність цієї ситуації. Здається, інколи допомагати навіть не потрібно. Коментатори ж встигли пожартувати, що деякі тварини – просто пухнасті люди, тож поводяться так дивно. А дехто наголосив, що з ситуацією у світі цього року – це було дуже правильне рішення.

Вам сподобається: Домашні улюбленці і дзеркало: кумедні фото для гарного настрою