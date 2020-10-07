Єльський університет виклав у вільний доступ свій найпопулярніший онлайн-курс

Один із найстаріших та найпрестижніших американських університетів – Єльський – виклав у відкритий доступ свій найпопулярніший онлайн-курс "Наука про благополуччя". Він вчить людей бути щасливішим в повсякденному житті.

Автор курсу – професор психології Лорі Сантос презентувала курс навесні 2018 року, і з того часу лекції про щастя прослухав кожен четвертий студент університету.

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"На цей курс зараховано 1182 особи, тоді як зазвичай курси відвідували не більше як 600 студентів. Коли ми усвідомили успіх, то вирішили адаптувати лекції під Coursera, де він називається "The Science of Well-Being"", – повідомили в Єлі.

Тепер курс безкоштовно доступний усім охочим і охоплює такі теми:

хибні уявлення про щастя;

чому наші очікування не виправдовуються;

як ми можемо подолати наші забобони;

що дійсно робить нас щасливими;

застосування стратегій на практиці.

На початку курсу студенти заповнюють дві анкети, щоб виміряти вхідний рівень щастя, а в кінці роблять те ж саме, щоб побачити зміни.

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