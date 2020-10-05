Багатодітний батько створив парти для дистанційного навчання і став зіркою мережі

Багатодітний батько з Каліфорнії Мітчел Кауч змайстрував дві парти для дистанційного навчання своїх дітей і завдяки цьому прославився в інтернеті. 44-річний чоловік тепер регулярно отримує замовлення і розвиває свій невеликий бізнес.

Мітчел зізнався, що постійно відчував стрес через розкидані на кухні підручники і олівці. Одного разу після вечері він вирішив покласти цьому край: поїхав у магазин і витратив 50 доларів на матеріали для виготовлення двох парт. Своїми винаходами він поділився в соцмережах – і відразу ж отримав перші замовлення від батьків інших школярів.

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"Мені писали люди, які теж хотіли зробити власні столи, але не знали, як зібрати деревину. Тому я вирішив записати відео на YouTube з покроковою інструкцією, щоб допомогти їм", – розповідає Мітчелл.

Американець радий, що може допомогти й іншим в цій справі. "Якщо я зможу допомогти комусь пережити цю пандемію за допомогою деревини та цвяхів, ви можете покластися на мене", – стверджує американець.

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