Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Багатодітний батько створив парти для дистанційного навчання і став зіркою мережі

  • 40
Багатодітний батько створив парти для дистанційного навчання і став зіркою мережі - фото 1

Багатодітний батько з Каліфорнії Мітчел Кауч змайстрував дві парти для дистанційного навчання своїх дітей і завдяки цьому прославився в інтернеті. 44-річний чоловік тепер регулярно отримує замовлення і розвиває свій невеликий бізнес.

Мітчел зізнався, що постійно відчував стрес через розкидані на кухні підручники і олівці. Одного разу після вечері він вирішив покласти цьому край: поїхав у магазин і витратив 50 доларів на матеріали для виготовлення двох парт. Своїми винаходами він поділився в соцмережах – і відразу ж отримав перші замовлення від батьків інших школярів.

До слова: Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання

"Мені писали люди, які теж хотіли зробити власні столи, але не знали, як зібрати деревину. Тому я вирішив записати відео на YouTube з покроковою інструкцією, щоб допомогти їм", – розповідає Мітчелл.

Американець радий, що може допомогти й іншим в цій справі. "Якщо я зможу допомогти комусь пережити цю пандемію за допомогою деревини та цвяхів, ви можете покластися на мене", – стверджує американець.

Багатодітний батько створив парти для дистанційного навчання і став зіркою мережі - фото 428730
Багатодітний батько створив парти для дистанційного навчання і став зіркою мережі - фото 428731

Читайте також: Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі

Джерело: cordobabn
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
  • 03 жовтня, 21:23
  • 1139
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 325
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2558560
Загрузка...
Новини