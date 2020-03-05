Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Єлизавета II вперше за історію свого правління вручала нагороди в рукавичках: фотофакт

  • 19
Єлизавета ІІ уперше вручала нагороди у рукавичках - фото 1
Єлизавета ІІ уперше вручала нагороди у рукавичках

93-річна королева Великобританії Єлизавета II уперше за весь час правління вручила нагороди у рукавичках. Більшість пов'язує це з поширенням коронавірусу в Європі.

За даними видання The Daily Mail, це рішення пов'язане з попередженнями про те, що значна кількість померлих від коронавірусу спостерігається серед людей саме поважного віку.

І ще: Вихід нового фільму про Джеймса Бонда відклали через коронавірус

При цьому Guardian стверджує, що у Букінгемському палаці відмовилися коментувати, чи пов'язано рішення королеви надіти рукавички для вручення нагород з загрозою поширення коронавірусу.

Єлизавета II вперше за історію свого правління вручала нагороди в рукавичках: фотофакт - фото 390347
Єлизавета II вперше за історію свого правління вручала нагороди в рукавичках: фотофакт - фото 390348
Єлизавета II вперше за історію свого правління вручала нагороди в рукавичках: фотофакт - фото 390346

Зазначимо, що у Великобританії, за даними на 4 березня, зафіксований 51 випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Усього, як повідомляє ВООЗ, у світі підтверджено 90 870 випадків інфікування. У Китаї померли 2946 осіб, за його межами – 166.

Читайте також: Періс Хілтон заявила, що вона – родичка королеви Єлизавети ІІ

Джерело: Daily Mail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 725
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 239515
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2144477
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ