Єлизавета II вперше за історію свого правління вручала нагороди в рукавичках: фотофакт

93-річна королева Великобританії Єлизавета II уперше за весь час правління вручила нагороди у рукавичках. Більшість пов'язує це з поширенням коронавірусу в Європі.

За даними видання The Daily Mail, це рішення пов'язане з попередженнями про те, що значна кількість померлих від коронавірусу спостерігається серед людей саме поважного віку.

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При цьому Guardian стверджує, що у Букінгемському палаці відмовилися коментувати, чи пов'язано рішення королеви надіти рукавички для вручення нагород з загрозою поширення коронавірусу.

Зазначимо, що у Великобританії, за даними на 4 березня, зафіксований 51 випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Усього, як повідомляє ВООЗ, у світі підтверджено 90 870 випадків інфікування. У Китаї померли 2946 осіб, за його межами – 166.

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