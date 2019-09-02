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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Єлизавету II не впізнали туристи на вулиці: королева потролила мандрівників

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Єлизавета ІІ - фото 1
Єлизавета ІІ / getty

Біля шотландського замку Балморал з королевою Великобританії Єлизавета II стався кумедний курйоз: американські туристи не впізнали першу особу держави. Її величність не розгубилася і вирішила пожартувати над ними.

Зустріч відбулася в околицях замку Балморал. У супроводі свого охоронця Річарда Гріффіна Єлизавета II, одягнена у твідовий костюм і з хусткою на голові, прогулювалася біля шотландської резиденції англійських монархів.

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Королева Єлизавета ІІ - фото 351805
Королева Єлизавета ІІ

До них підійшла група американських туристів. Американці поцікавилися у неї, чи місцева вона. Королева відповіла, що у неї дійсно є будинок неподалік. Потім туристи запитали, чи зустрічалася вона коли-небудь з королевою. "Я – ні. А ось цей полісмен – так", – сказала королева, вказавши на охоронця Річарда, який працює на королівській сім'ю вже понад 30 років.

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Джерело: dailymail
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