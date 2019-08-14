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93-річну Єлизавету II сфотографували на прогулянці верхи

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Єлизавета ІІ - фото 1
Єлизавета ІІ / cnn

Свою літню відпустку королева Єлизавета ІІ традиційно проводить в Шотландії, в замку Балморал. Вчора, 13 серпня, папараці сфотографували членів королівської сім'ї на прогулянці.

Ось уже багато років кілька серпневих тижнів королева Єлизавета ІІ проводить в шотландському замку, насолоджуючись природою. Разом з королевою в цьому році відпочиває її молодший син принц Едвард з дружиною леді Луїзою і дітьми 11-річним Джеймсом і 15-річною Софією. Вчора їх помітили на прогулянці в парку.

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Королева Єлизавета в супроводі конюха прогулювалася верхи. Як завжди королева одягла для верхової прогулянки тренч і косинку. Разом з Єлизаветою на конях каталися 55-річний принц Едвард і юна леді Луїза.

Єлизавета ІІ на прогулянці верхи - фото 347697

Єлизавета ІІ на прогулянці верхи - фото 347698

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Джерело: dailymail
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