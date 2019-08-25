Королева Єлизавета заявила, що Трамп зіпсував їй газон

Королева Великобританії Єлизавета II поскаржилася на американського президента Дональда Трампа за те, що він зіпсував їй газон.

Відомо, що Єлизавета II повідомила прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону, що Трамп зіпсував їй галявину перед палацом. Королева уточнила, що лідер США приземлився біля будинку на вертольоті. І на газоні залишилися сліди і "опіки" від двигунів.

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"Іди і подивися на мою галявину. Вона зіпсована", – жартома сказала Єлизавета II.

Трамп приземлився на газон Єлизавети ІІ

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