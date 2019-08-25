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Королева Єлизавета заявила, що Трамп зіпсував їй газон

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Трамп зіпсував газон Єлизаветі ІІ - фото 1
Трамп зіпсував газон Єлизаветі ІІ / Getty

Королева Великобританії Єлизавета II поскаржилася на американського президента Дональда Трампа за те, що він зіпсував їй газон.

Відомо, що Єлизавета II повідомила прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону, що Трамп зіпсував їй галявину перед палацом. Королева уточнила, що лідер США приземлився біля будинку на вертольоті. І на газоні залишилися сліди і "опіки" від двигунів.

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"Іди і подивися на мою галявину. Вона зіпсована", – жартома сказала Єлизавета II.

Трамп приземлився на газон Єлизавети ІІ - фото 350085
Трамп приземлився на газон Єлизавети ІІ

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