Єлизавета II зробила свій перший пост в Instagram

На офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram вперше з'явилася публікація, підписана самою королевою Єлизаветою II. Скоро селфі робити почне!

Незмінна глава Великобританії поділилася зі світом своєю знахідкою з лондонського Музею науки.

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Там вона виявила лист, який було відправлено математиком і винахідником Чальзом Беббіджем її прапрадіду принцу Альберту.

У листі містер Беббідж розповідає монаршим особам про аналітичну обчислювальну машину, яку можна вважати прообразом сучасних комп'ютерів. Перші комп'ютерні програми на цій машині створила Ада Лавлейс, донька лорда Байрона.

У фіналі своєї публікації 92-річна Єлизавета II радіє тому, що сьогодні все більше дітей долучаються до комп'ютерного кодування. На її думку, Музей науки завжди підтримував технології, інновації та надихав цілі покоління винахідників.

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