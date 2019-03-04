Названо титул майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі

У квітні Меган Маркл і принц Гаррі очікують появи на світ свого первістка. Але по праву народження дитина не отримає титул принца або принцеси. Дізнайтеся, який титул йому присвоїть королівська сім'я.

Королівська сім'я ретельно оберігає будь-яку інформацію про вагітність Меган Маркл. Нікому не відома стать дитини, а дата народження також тільки передбачувана – квітень 2019 року. Єдине, що точно відомо, це його місце в лінії престолонаслідування – сьомий. Завдяки цій інформації, можна зробити висновок про титул, який отримає дитина.

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Скоро Меган Маркл і принц Гаррі стануть вперше батьками

Дитина не зможе називатися принцом або принцесою, оскільки король Георг V обмежив використання титулу грамотою, яка вступила в дію з 11 грудня 1917 року. Так, титул принца або принцеси можуть носити діти короля (королеви), діти сина короля (королеви) і старший живий син старшого живого сина принца Уельського.

Оскільки старший живий син принца Уельського – це принц Вільям, то його діти носять титул принца і принцеси. А ось у дітей принца Гаррі і Меган Маркл цього титулу не буде. Якщо Меган народить хлопчика, то він отримає титул графа Дамбартонського. Якщо ж у подружжя з’явиться дівчинка – вона буде носити титул леді Маунтбеттен-Віндзор.

Ставки букмекерів показують, що у Меган Маркл і принца Гаррі народиться дівчинка.

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