На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо титул майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі
-
- 48
У квітні Меган Маркл і принц Гаррі очікують появи на світ свого первістка. Але по праву народження дитина не отримає титул принца або принцеси. Дізнайтеся, який титул йому присвоїть королівська сім'я.
Королівська сім'я ретельно оберігає будь-яку інформацію про вагітність Меган Маркл. Нікому не відома стать дитини, а дата народження також тільки передбачувана – квітень 2019 року. Єдине, що точно відомо, це його місце в лінії престолонаслідування – сьомий. Завдяки цій інформації, можна зробити висновок про титул, який отримає дитина.
Це цікаво: Меган Маркл здивувала заявою про майбутню дитину
Дитина не зможе називатися принцом або принцесою, оскільки король Георг V обмежив використання титулу грамотою, яка вступила в дію з 11 грудня 1917 року. Так, титул принца або принцеси можуть носити діти короля (королеви), діти сина короля (королеви) і старший живий син старшого живого сина принца Уельського.
Оскільки старший живий син принца Уельського – це принц Вільям, то його діти носять титул принца і принцеси. А ось у дітей принца Гаррі і Меган Маркл цього титулу не буде. Якщо Меган народить хлопчика, то він отримає титул графа Дамбартонського. Якщо ж у подружжя з’явиться дівчинка – вона буде носити титул леді Маунтбеттен-Віндзор.
Ставки букмекерів показують, що у Меган Маркл і принца Гаррі народиться дівчинка.
Читайте також: Принц Гаррі засумнівався, що Меган Маркл чекає дитину від нього
-
20:22Безрамковий і з висувною камерою: як виглядатиме OnePlus 7
-
20:00Ось що провокує зайва вага
-
19:55Citroen створила повнопривідний кемпер для велолюбителів
-
19:42Названо найдорожчі бренди одягу у світі
-
19:30Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:27Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії
-
19:13Науковці назвали заняття, яке зміцнить ваш сон
-
18:58Представлено рейтинг найдорожчих розмитнених евроблях
-
18:44Безмежний Meizu Zero виявився нікому не потрібним
-
18:30Як приготувати лаваш за 15 хвилин: прості рецепти смачних начинок
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
17:57Українську телеведучу розкритикували через целюліт: фотофакт
-
17:43Учені розповіли, як телевізор впливає на розумові здібності
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:38Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)
-
17:29Названо титул майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі
-
17:13Маніяк чи Джокер: Рамі Малек став зіркою мемів
-
16:55Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: з'явилися знімки
-
16:43Автомобілі Volvo отримають суттєве обмеження у швидкості, і ось чому
-
16:25ТОП 7 пісень The Prodigy, під які танцював кожен
-
16:15Один в один: мережу підкорили фотопародії на відомих зірок
-
15:52Фахівці підрахували собівартість Samsung Galaxy S10 Plus
-
15:29Науковці створили очні каплі, які дозволяють людині бачити у темряві
-
15:15Не впізнати: Шарліз Терон зачарувала фанатів стрункою фігурою
-
19:30Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз
- 02 березня
-
21:53Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно
-
19:23Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
-
17:22Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я
-
14:16Скільки професій існує в Україні: несподівана цифра
-
12:24Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики
-
10:31Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини
-
08:33Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр
- 01 березня
-
23:00Ліга сміху 5 сезон 1 гра: дивіться прем’єрний випуск улюбленого шоу
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
-
17:51Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють
-
15:23Анекдоти про перший день весни: актуальні жарти про погоду
-
12:10Погода на березень 2019 в Україні: прогноз, коли буде потепління