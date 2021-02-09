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Єлизавета ІІ змінила закон, щоб приховати власні статки, – ЗМІ
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Королева Єлизавета II лобіювала зміни у законі, щоб приховати особистий "ганебний" статок. Про це йдеться в розслідуванні журналістів The Guardian, які знайшли документи, що підтверджують цей факт.
Згідно з рядом урядових службових записок, виявлених у Національному архіві, приватний адвокат Елізабет Віндзор чинив тиск на міністрів, щоб ті змінили закон про прозорість. Таким чином, вдалося запобігти розкриття прибутків королеви для громадськості. Уряд включив до закону положення, що звільняє "глав держави" від декларації їх компаній.
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Схема, придумана у 1970-х роках, фактично використовувалася для створення підтримуваної державою підставної корпорації, яка, як вважається, огортала завісою таємниці приватні пакети акцій і інвестиції королеви, принаймні до 2011 року. Істинний масштаб багатства монархині ніколи не розголошувався, однак, за оцінками експертів, він обчислюється сотнями мільйонів фунтів стерлінгів.
Існує конституційний процес згоди, відповідно до якого королева та її адвокати отримують доступ до парламентських законів. Фахівець з конституційного права Оксфордського університету Томас Адамс передбачає, що саме існування цієї процедури дало монархині "істотний вплив" на законопроєкти, які могли стосуватися її особистих інтересів.
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