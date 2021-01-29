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Королівський біограф розповів про будні Єлизавети II
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Хоча королева Великобританії Єлизавета II на публіці завжди виглядає стримано і офіційно, у приватному житті вона поводиться більш жваво і розслаблено.
Як розповіла американському виданню People королівський біограф Саллі Беделл Сміт, автор книги Королева Єлизавета: Життя сучасного монарха, в норфолкському маєтку королеви Сандрінгемі по всьому величезному будинку чути її сміх. "Вона голосно сміється!", – стверджує автор.
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Королева не пропускає випадку повеселитися. У 2012 році під час фотосесії для журналу Hello !, приуроченій святкуванню "діамантового ювілею" перебування Єлизавети на престолі, монархиня сказала фотографу Баррі Джеффрі "просто тримати камеру включеною" і почала приймати пози, наслідуючи професійним моделям. Відставивши ногу в сторону, вона впиралася руками в стегна або неформально засовувала їх в кишені.
Єлизавета любить спілкуватися з тваринами. У неї була ціла зграя собак, але зараз залишилася лише одна: помісь такси і коргі на прізвисько Кенді. Попри поважний 94-річний вік, Її Величність все ще любить кататися верхи на своїх поні. Поруч з поні і кіньми вона відчуває себе затишною.
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