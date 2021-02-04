Новий скандал: Меган Маркл відмовилася відзначати день народження королеви

Меган Маркл передумала їхати до Великобританії на зустріч з королівською родиною. Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на власні джерела.

Очікувалося, що влітку Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі вперше відвідають Великобританію після торішнього переїзду в США.

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У січні королева Єлизавета II запросила подружжя на церемонію Виносу прапора, це військовий парад на честь Її дня народження, який пройде 12 червня. Крім того, у випадку приїзду вони могли б взяти участь у святкуванні 100-річчя принца Філіпа, чоловіка королеви і дідуся принца Гаррі. Його відзначають 10 червня. А 1 липня відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діані. Гаррі збирався бути присутнім на ньому разом з братом, принцом Вільямом.

Джерела Daily Mail стверджують, що Меган Маркл не супроводжуватиме чоловіка під час поїздки, а залишиться в Сполучених Штатах. Стверджується, що такий вчинок продиктований особистими і практичними причинами. Остаточне рішення поки не прийнято і буде залежати від ситуації з пандемією COVID-19 і обмеженнями на міжнародні перельоти.

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