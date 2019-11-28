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Єлизавета II збирається йти у відставку: хто займе місце королеви

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / peopletalk

Королева Британії Єлизавета II через півтора року збирається йти у відставку. Відректися від престолу Її Величність планує тоді, коли їй виповниться 95 років.

Як повідомляється, Єлизавета II королівські повноваження передасть своєму синові – принцу Чарльзу.

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"Її Величність пам'ятає про свій вік і хоче переконатися, що, коли прийде час, передача корони пройде без будь-яких перешкод. Наскільки я розумію, королева серйозно обдумала це питання і вважає, що якщо вона буде жива, коли їй виповниться 95 років, то подумає про те, щоб передати владу Чарльзу", – повідомив колишній член королівського двору.

Єлизавета II та принц Чарльз - фото 370813
Єлизавета II та принц Чарльз

Також повідомляється, що неофіційна передача королівських повноважень і справ 71-річному принцу Чарльзу почалася вже давно. Так, він все частіше почав з'являтися від імені королеви на багатьох офіційних заходах.

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Джерело: thesun
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