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Я на коні: Єлизавета II прокотилася на чорному конику

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / yahoo

Королева Великобританії Єлизавета, яка 21 квітня цього року відзначила своє 93-річчя, навіть не думає про зречення від престолу, продовжуючи виконувати свої офіційні обов'язки.

Її Величність, попри поважний вік, залишається не тільки в ясному розумі, а й у чудовій фізичній формі, якій можуть позаздрити люди, вдвічі молодші за неї.

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Так, Єлизавета II вкотре здивувала підданих прогулянкою верхи. Королеву зняли на чорному конику британської породи шайр на території Віндзорського замку. Королеву супроводжував її головний конюх Террі Пендрі у традиційній уніформі. Монархиня для зручності наділа штани і чоботи, а також темно-синій плащ, хустку на голову, рукавички і сонцезахисні окуляри.

Єлизавета їздить верхи з чотирирічного віку і не може відмовитися від цього задоволення. Її 98-річний чоловік принц Філіп, який вийшов "на пенсію" два роки тому і вже не складає компанію дружині на офіційних заходах, вже не ризикує сідати на коня, зате часто особисто керує кінним екіпажем.

Я на коні: Єлизавета II прокотилася на чорному конику - фото 368401

Я на коні: Єлизавета II прокотилася на чорному конику - фото 368402

Я на коні: Єлизавета II прокотилася на чорному конику - фото 368403

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Джерело: yahoo
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