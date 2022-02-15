Єлизавета II завела нову собаку: на цей раз це не коргі

Усі знають, що Єлизавета II – велика прихильниця коргі. За все її життя вона мала понад 30 собак цієї породи. Але схоже, у Букінгемському палаці цю традицію порушили.

Першого коргі Її величності подарував батько Георг VI на 18-й день народження. А коли у 2020 році у королеви помер пес на прізвисько Вулкан, вона пообіцяла собі більше не заводити нових домашніх вихованців. Але Ліссі стала винятком, пише The Mirror.

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Так, стало відомо, що у Букінгемському палаці з'явився новий мешканець. Річ у тому, що Єлизаветі II на платиновий ювілей подарували собаку – кокер-спанієля на прізвисько Ліссі.

4 січня рудо-біле щеня визнали переможцем на чемпіонаті Кеннел-клубу серед кокер-спанієлів, а тепер він житиме у королівському палаці.

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