У Єлизавети II з'явився власний бренд кетчупу та коричневого соусу

Королева Великобританії Єлизавета II запустила власний бренд приправ та соусів Royal Estate. Під ним продаватимуть кетчуп та коричневий соус.

Як пише People, продукцію виготовлятимуть з інгредієнтів, вирощених у резиденції королівської родини в Сандрінгемі. Так, до складу "ідеального для сніданку та у будь-який час дня" кетчупу увійшли фініки, яблучний сік та інші спеції. Крім того, соус ідеально підійде до риби. Сама Єлизавета II полюбляє їсти рибу зі смаженою картоплею.

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До складу коричневого соусу увійшли оцет та спеції. Ціна однієї пляшки (295 грамів) обох соусів складе 6,99 фунта (близько 730 рублів). Коли кетчуп та коричневий соус надійдуть у продаж, наразі невідомо.

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