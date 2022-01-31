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У Єлизавети II з'явився власний бренд кетчупу та коричневого соусу

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У Єлизавети II з'явився власний бренд кетчупу та коричневого соусу - фото 1

Королева Великобританії Єлизавета II запустила власний бренд приправ та соусів Royal Estate. Під ним продаватимуть кетчуп та коричневий соус.

Як пише People, продукцію виготовлятимуть з інгредієнтів, вирощених у резиденції королівської родини в Сандрінгемі. Так, до складу "ідеального для сніданку та у будь-який час дня" кетчупу увійшли фініки, яблучний сік та інші спеції. Крім того, соус ідеально підійде до риби. Сама Єлизавета II полюбляє їсти рибу зі смаженою картоплею.

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До складу коричневого соусу увійшли оцет та спеції. Ціна однієї пляшки (295 грамів) обох соусів складе 6,99 фунта (близько 730 рублів). Коли кетчуп та коричневий соус надійдуть у продаж, наразі невідомо.

У Єлизавети II з'явився власний бренд кетчупу та коричневого соусу - фото 494466

У Єлизавети II з'явився власний бренд кетчупу та коричневого соусу - фото 494465

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