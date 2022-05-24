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Єлизавета II вперше прибула на виставку квітів на багі
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У Челсі відбулася щорічна виставка квітів, на яку королева Великої Британії вперше приїхала на багі. Крім цього, журналісти помітили на монархині рідкісну прикрасу.
Як пише Daily Mail, на захід Єлизавета II прибула на чотиримісному гольф-карі вартістю 62 тисяч фунтів стерлінгів. На публіці монархиня з'явилася в яскраво-рожевому пальті, сукні з рожевими квітами та брошкою від Cartier, подарованої їй багато років тому її батьками.
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Востаннє королева одягала цю брошку під час свого турне Австралією в 2011 році, а перед цим вона була з нею під час запису різдвяного мовлення в 1990 році.
Ця виставка квітів заснована у 1913 році і є однією з найбільших у світі. На ній садоводи демонструють свою майстерність, залучаючи відвідувачів та експонентів з усього світу.
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