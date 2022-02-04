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Випущено серію марок, присвячених 70-річчю перебування Єлизавети ІІ на престолі

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Усього випустять 8 марок з Єлизаветою ІІ - фото 1
Усього випустять 8 марок з Єлизаветою ІІ

Королівська пошта Великої Британії випустила вісім нових марок із зображенням королеви Єлизавети II. Їх присвятили 70-річчю її перебування на престолі.

На марках представлені фотографії, на яких Єлизавета II відвідує різні світські заходи в період з 1957 до 2020 року. Про це повідомляє Daily Mail.

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На ранньому знімку в колекції королева зображена разом із покійним чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом.

Згідно з британськими законами, на всіх марках країни має бути зображений хоча б силует королеви. З нагоди попередніх ювілеїв правління Єлизавети ІІ у Британії також випускали спеціальні марки.

Випущено серію марок, присвячених 70-річчю перебування Єлизавети ІІ на престолі - фото 495350

70 років від дня вступу Єлизавети II на престол виповниться 6 лютого. Це перший платиновий ювілей правління монарха в історії королівства. Єлизавета II також обіймає престол довше, ніж будь-хто з королів і королев, котрі нині живуть.

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