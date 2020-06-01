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Коронавірус Карантин

Єлизавета ІІ вийшла на кінну прогулянку вперше з початку карантину

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Єлизавета ІІ - фото 1
Єлизавета ІІ / ketnet

Королева Єлизавета II вирішила послабити карантин і прогулятися на свіжому повітрі. Вона проїхалася на улюбленому поні на ім'я Балморал Ферн благородної англійської породи.

14-річний поні прокатав Єлизавету II, яка з дитинства захоплюється верховою їздою, по Віндзорському домашньому парку.

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Повідомляється, що 94-річну королеву на прогулянці супроводжував її конюх Террі Пендрі. Єлизавета одяглася для верхової їзди по-спортивному: штани, жакет, черевики і хустка. Це перша публічна поява королеви з 19 березня, коли вона вирушила на карантин до Віндзорського замку. Там вона була на самоізоляції разом з чоловіком, герцогом Единбурзьким Філіппом: йому 10 червня виповниться 99 років.

Цей поні чистокровної англійської породи. Попри невеликі розміри, вони завжди цінувалися за свій добродушний характер, невибагливість, але при цьому значну витривалість і силу.

Єлизавета ІІ - фото 407530

Єлизавета ІІ - фото 407531

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Джерело: ketnet
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