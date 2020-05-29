Кейт Міддлтон сама підстригла дітей на карантині

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують перебувати на самоізоляції в своєму маєтку в Норфолку. Чим займається королівська мімя?

Якщо у нас вже є можливість сходити в салон і нарешті зробити нормальну зачіску, то герцогиня поки не ризикує довіряти цю справу стороннім.

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Саме тому, як повідомляють британські ЗМІ, на карантині Кейт сама підстригла принц Джорджа і принцесу Шарлотту. "Готувати і стригти Кейт і її сестру Піппу навчила мати. Для них це зовсім не складно", – відзначили джерела.

Своє ж волосся на період карантину Міддлтон довірила няні дітей Марії. Жінка не робила нічого кардинального, тільки трохи підправляла фірмову стрижку герцогині Кембриджської. А от необхідний набір для фарбування Кейт отримала від свого особистого стиліста Річарда Ворда.

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