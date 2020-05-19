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Принц Гаррі і Меган Маркл почали виплачувати борг Британії

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Гаррі і Меган - фото 1
Гаррі і Меган / business

Принц Гаррі і Меган Маркл зробили перший платіж у казну Великої Британії за своїм боргом за ремонт їх британської резиденції Фрогмор-гаус.

Внесок склав 18 тисяч фунтів стерлінгів, а виплатити герцогам Сассекським треба 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.

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Пара, відмовившись від обов'язків старших членів британської королівської сім'ї, стала фінансово незалежною і переїхала жити в США. У квітні прийшов час платити за рахунками. Відзначається, що на виплату боргу у принца Гаррі і Меган Маркл може піти 11 років.

Котедж Фрогмор-гаус був подарований подружжю королевою Єлизаветою II. Котедж був у недосконалому стані після того, як раніше його розділили на п'ять квартир для придворних. Перед тим, як герцоги в'їхали у Фрогмор-гаус, вони зробили розкішний ремонт. 38-річна Меган навіть вибирала екологічно чисту фарбу, що не містить токсинів.

Принц Гаррі і Меган Маркл почали виплачувати борг Британії - фото 405013

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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