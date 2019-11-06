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Єлизавета II відмовилася носити натуральне хутро

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Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II

Королева Великобританії Єлизавета II відмовилася носити одяг з натурального хутра. Про це особистий радник королеви і її головний модельєр Анджела Келлі написала у своїй книзі "Інша сторона монети: королева, модельєр і платтяна шафа".

Єлизавета II стала першим членом королівської сім'ї, який публічно відмовився від натурального хутра. Відзначається, що британська королева почне одягати речі зі штучного хутра в холодну пору року вже у 2019 році.

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Єлизавета II відмовилася носити натуральне хутро - фото 366305

При цьому не уточнюється, чи поширюється рішення Єлизавети II на носіння церемоніального наряду, який включає пурпурову оксамитову мантію, оброблену хутром горностая – в ній королева була на своїй коронації в 1953 році.

Стилістка королеви не уточнила, чим було викликане рішення відмовитися від натурального хутра. Проте наголошується, що Єлизавета II неодноразово піддавалася критиці через виходи у світ в шубах.

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Джерело: telegraph
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