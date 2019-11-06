На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Єлизавета II відмовилася носити натуральне хутро
-
- 27
Королева Великобританії Єлизавета II відмовилася носити одяг з натурального хутра. Про це особистий радник королеви і її головний модельєр Анджела Келлі написала у своїй книзі "Інша сторона монети: королева, модельєр і платтяна шафа".
Єлизавета II стала першим членом королівської сім'ї, який публічно відмовився від натурального хутра. Відзначається, що британська королева почне одягати речі зі штучного хутра в холодну пору року вже у 2019 році.
І ще: Єлизавету II не впізнали туристи на вулиці: королева потролила мандрівників
При цьому не уточнюється, чи поширюється рішення Єлизавети II на носіння церемоніального наряду, який включає пурпурову оксамитову мантію, оброблену хутром горностая – в ній королева була на своїй коронації в 1953 році.
Стилістка королеви не уточнила, чим було викликане рішення відмовитися від натурального хутра. Проте наголошується, що Єлизавета II неодноразово піддавалася критиці через виходи у світ в шубах.
Дивіться також: Корона: новий трейлер 3 сезону серіалу про королеву Єлизавету II
-
11:23Україномовна Вікіпедія побила рекорд
-
10:55У США створили потужний електрокар в стилі 40-х років: ефектні фото
-
10:22Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати
-
09:49Анджеліна Джолі знялася оголеною у сміливій фотосесії
-
09:23Єлизавета II відмовилася носити натуральне хутро
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:52Науковці розповіли, чому не варто спати при світлі
-
08:25Відомий сервіс бронювання житла Airbnb додав українську мову
-
07:58До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині
-
07:33Ідеальний сніданок для тих, хто сидить на дієті
-
07:16Погода в Україні 6 листопада: на заході пройдуть дощі
- 05 листопада
-
21:56Погані хлопці 3: новий трейлер з Віллом Смітом, який не старіє
-
21:25СидорЕнки-СидОренки 11, 12 серія: дивитись онлайн комедійний серіал
-
21:006 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
20:19Зваблива вампірка: Алессандра Амброзіо без білизни вразила фанів (фото)
-
19:50Який доступний овоч покращує роботу мозку
-
19:15Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
-
18:50Банкір: трейлер нового фільму з Семюелем Л. Джексоном
-
18:16Гороскоп на 6 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
17:15Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги
-
17:002020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити
-
16:52Чорний кіт став зіркою футбольного матчу в Нью-Йорку: відео
-
10:22Уляна Супрун розповіла про чоловічі хвороби: що варто знати
-
07:58До уваги власників авто: як приховати подряпини та сколи на машині
- 05 листопада
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
10:00Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні
-
07:17Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі
- 04 листопада
-
23:41Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
20:45Застуда та нежить: головні міфи про самолікування
-
18:0010 крутих гаджетів минулого, про які ви вже забули, але хотіли б і зараз
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
07:15Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню
- 03 листопада
-
23:59Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі
-
21:55Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
-
20:20Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку