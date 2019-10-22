Корона: новий трейлер 3 сезону серіалу про королеву Єлизавету II

У мережі з'явився свіжий трейлер до продовження серіалу Корона (The Crown) про життя родини монархів після того, як Єлизавета ІІ стала королевою. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netlix продовжує тішити фанатів біографічних драм, тому випустив новенький трейлер до 3 сезону серіалу "Корона" (The Crown), дата виходу якого запланована вже на 17 листопада.

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Сюжет нових епізодів розгортається вже у 1960-1970-х роках, коли Королева міцно закріпилась на троні, однак почала ще більше віддалятись від людського щастя. Зважаючи на дорослішання героїв, змінився й акторський склад серіалу. У головних ролях: Олівія Колман, Тобіас Мензіс, Джош О'Коннор, Хелена Бонем-Картер та інші.

Корона 3, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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